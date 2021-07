Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung. Otrzymają wsparcie dla ANC. Zobaczmy, co już wiemy o słuchawkach Samsung Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, które już pojawiały się w przeciekach. Wiemy, że ich premiera zbiegnie się z pokazem innych produktów firmy. Debiut odbędzie się w przyszłym miesiącu. Tymczasem okazuje się, że w nowym modelu możemy spodziewać się ANC.

Do tej pory podejrzewano, że Samsung pozbawi modelu Galaxy Buds 2 funkcji ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów. Miało to wynikać z faktu, że cena miała tu być niższa. Tymczasem poniższy zrzut ekranowy z ustawień potwierdza, że takiej opcji nie zabraknie. To z pewnością cieszy.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 z ANC w sierpniu

Samsung Galaxy Buds 2 to słuchawki bezprzewodowe, które pojawią się w sprzedaży już w przyszłym miesiącu. Prezentacja odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia, a w sklepach spodziewajmy się ich w drugiej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność. Cena w Europie ma wynieść pomiędzy 180 a 200 euro.

