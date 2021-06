Apple Watch 7 to nowe smartwatche z watchOS. Mają dostać większe baterie i nowy chip S7. Zobaczmy, co jeszcze plotki mówią o zegarkach Apple Watch 7.

Apple Watch 7 to nadchodzące smartwatche z logo nadgryzionego jabłka, które były obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się nowe plotki związane z wyposażeniem nadchodzących zegarków. Mają one dostać nowy chip S7. Ponadto pod obudową znajdą się większe baterie.

Analityk Ming Chi Kuo, który wspominał ostatnio też o smartfonach iPhone 13 Pro, stwierdza, że Apple Watch 7 ma wnieść największe zmiany w designie zegarków z watchOS od kilku lat. Te ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć wraz z series 4. Pojawi się także nowy chip S7, który ma być mniejszy. Właśnie dzięki temu będzie można zyskać nieco miejsca na baterie.

Premiera smartwatchy Apple Watch 7 we wrześniu

Apple Watch 7 ma zadebiutować we wrześniu tego roku. To oznacza, że nowe smartwatche zobaczymy wraz ze smartfonami iPhone 13. Plotki mówią o tym, że ich obudowa designem ma nawiązywać do zeszłorocznych telefonów z iOS. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

