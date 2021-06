AirTag to lokalizator Apple, który trzy tygodnie temu otrzymał nowy firmware z numerkiem 1.0.276. Aktualizacja miała wnieść zmiany obejmujące ograniczenia z zakresu stalkowania. Po to, aby akcesoriów nie używać do śledzenia innych osób. Oryginalnie build ten miał ciąg znaków 1A276d. Teraz pojawił się nowszy.

Jest nowa aktualizacja firmware dla lokalizatorów AirTag. Tym razem wprowadza build oprogramowania oznaczony ciągiem znaków 1A287b. Co nowego wprowadza uaktualnienie? Tego oczywiście nie wiadomo, bo Apple nie przekazało takich informacji. Pewnie są to jakieś poprawki z zakresu poprawy prywatności czy inne pomniejsze udoskonalenia.

Aktualizacja firmware Apple AirTag w pobliżu iPhone’a

AirTag to lokalizator, dla którego Apple nie pozwala podejrzeć numeru firmware czy też wymusić procesu uaktualnienia. Sama aktualizacja oprogramowania odbywa się jednak w momencie, gdy sprzęt znajduje się po prostu blisko naszego iPhone’a. Tak więc w celu zaktualizowania należy go położyć niedaleko od telefonu. Wtedy proces powinien przebiec automatycznie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło