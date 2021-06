Galaxy Watch 4 Active na renderach. Tak wygląda nowy smartwatch marki Samsung

Galaxy Watch 4 Active to jeden z nowych smartwatchy marki Samsung. Do sieci wyciekły jego rendery. Zobaczmy, jak wygląda Samsung Galaxy Watch 4 Active.

Samsung Galaxy Watch 4 Active zadebiutuje już za kilka dni. To jeden z nowych smartwatchy z Wear OS, które Koreańczycy pokażą na MWC. Tymczasem do sieci przedostały się rendery tego zegarka, które ujawniają design. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się to urządzenie.

Rendery zegarka Samsung Galaxy Watch 4 Active opublikował Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Bazują one na schematach I w ten sposób możemy zobaczyć, jak nowe smartwatche marki zostały zaprojektowane. Widzimy okrągłą kopertę. W ofercie pojawią się dwa rozmiary – 40 i 44 mm. Ramka wykonana jest z aluminium. Na jej boku widać także dwa przyciski.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 Active w czterech kolorach

Wiemy też, że Samsung Galaxy Watch 4 Active trafi na rynek w kilku kolorach obudowy. Są to czarny, srebrny, zielony i złoty. Warianty kolorystyczne widać na jednym z załączonych renderów. Oficjalna premiera smartwatchy już w przyszłym tygodniu. Wtedy poznamy ich ceny, bo te na razie są tajemnicą.

