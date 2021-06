Xiaomi Mi Watch Revolve Active to nowy smartwatch, który był zapowiadany od niedawna. Dziś odbyła się jego premiera w Indiach. Cena to 9999 rupii (ok 513 zł). Jednak 25 czerwca będzie go można kupić ze zniżką nawet na poziomie 1750 rupii (ok. 90 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna zegarka Xiaomi Mi Watch Revolve Active.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Revolve Active ma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0, który zapewnia łączność bezprzewodową. Bateria ma pojemność 420 mAh i pozwoli na średnio 14 dni pracy lub 50 h z włączonym GPS-em. W trybie oszczędnym może to być nawet 22 dni na jednym naładowaniu.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active ma też obudowę odporną na poziomie 5 ATM. Nie zabrakło także funkcji SpO2, która odpowiada za mierzenie natlenienia krwi. Nie zabrakło również integracji z Amazon Alexa. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli ze szkłem Gorilla Glass 3

moduł Bluetooth 5.0

pulsometr

funkcja Sp02

NFC

GPS

5 ATM

Amazon Alexa

bateria o pojemności 420 mAh (do 14 dni)

32,5 g

źródło