Galaxy Watch 4 z datą premiery. Samsung zaprasza na MWC

Galaxy Watch 4 to nowe smartwatche marki Samsung. Jest data premiery. Zobaczymy je za kilka dni na MWC. Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 4 otrzyma Wear OS.

Samsung Galaxy Watch 4 to nowe smartwatche Koreańczyków, które są w ogniu przecieków. Do niedawna sądzono, że ich debiut odbędzie się w sierpniu na Unpacked. Wiele jednak wskazuje na to, że pokaz nastąpi wcześniej. Pojawiła się konkretna data premiery i wiąże się ona z wystąpieniem firmy w trakcie wirtualnych targów MWC.

Wspomniana data premiery to 28 czerwca. Tego dnia Samsung organizuje własną konferencję na MWC. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo. Możliwe to będzie m.in. na YouTubie producenta. Prawdopodobnie zobaczymy także inne produkty. Na więcej szczegółów w tym temacie trzeba będzie jednak poczekać.

Na MWC zobaczymy smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 z Wear OS

Samsung Galaxy Watch 4 ma być wielkim powrotem Koreańczyków do platformy Wear OS. Przez lata firma stawiała na własnego Tizena. Jednak podczas MWC spodziewamy się odejścia od tej platformy. Tym bardziej, że już w maju komunikowano nawiązanie głębszej współpracy z Google. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na debiut.

