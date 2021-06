Wear OS 3.0 do aktualizacja, która wkrótce trafi na smartwatche. Qualcomm ujawnił zgodne układy. Uaktualnienie do Wear OS 3.0 leży w rękach producentów.

Wear OS 3.0 to duża aktualizacja oprogramowania, która trafi na pierwsze smartwatche później w tym roku. Jak będzie wyglądała kwestia zgodności zegarków z nową platformą Google? Rąbka tajemnicy uchylił Qualcomm, czyli znany producent scalaków dla różnych urządzeń. Firma udostępniła pewne informacje o kompatybilności z jego procesorami.

Aktualizacja Wear OS 3.0 powinna trafić na smartwatche mające procesory Snapdragon Wear 4100 i 4100+. Problem jednak w tym, że jest ich bardzo niewiele. Jednym z takich zegarków jest TicWatch 3E, który to został świeżo zapowiedziany przez firmę Mobvoi. Producent układów dodał jednak coś jeszcze.

Aktualizacja do Wear OS 3.0 może trafić na dużo więcej smartwatchy

Poza wyżej wymienionymi układami Qualcomm wspomniał o jeszcze jednym. To Snapdragon Wear 3100, który to według producenta również nie powinien mieć problemów z obsługą Wear OS 3.0. Tutaj jednak wszystko pozostaje w kwestii poszczególnych producentów smartwatchy. To oni zadecydują, czy konkretne modele dostaną aktualizację do nowej platformy.

