Zens ZEPP03M to podwójny powerbank MagSafe. Stworzono go z myślą o iPhone 12 i AirPods. Gadżet naładuje oba urządzenia naraz.

Zens ZEPP03M to podwójny powerbank MagSafe, który pojawia się w portfolio marki wraz z trzema innymi modelami. Ten jest jednak najciekawszy. Dlatego, że jest w stanie ładować jednocześnie dwa urządzenia. Mogą to być iPhone 12 i słuchawki AirPods. Oczywiście naładuje także inne gadżety, choć efektywność pewnie będzie niższa.

Powerbank MagSafe Zens ZEPP03M ma także złącze USB C, które pozwala na ładowanie akumulatora. Ten wbudowany ma pojemność 4000 mAh. Nie ma jednak funkcji bezprzewodowego ładowania dla wewnętrznej baterii. Takie rozwiązanie producent umieścił w innym modelu.

Powerbank MagSafe Zens ZEPP03M jednym z czterech modeli

Zens ZEPP03M to tylko jeden z czterech nowych powerbanków MagSafe, które wprowadził producent. Ma on największe możliwości. Jednak są jeszcze trzy inne modele, które mogą ładować jedno urządzenie jednocześnie. ZEPP01M to tradycyjna wersja dla smartfona iPhone 12. ZEPP02M może ładować swoją baterię indukcyjnie, a ZEPP04M ma akumulator o pojemności aż 10000 mAh. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło