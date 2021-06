Xiaomi Mi Band 6 to popularna opaska chińskiej marki. Pojawiła się promocja i w jej ramach cena urządzenia została obniżona o kilkadziesiąt zł. Jeśli szukaliście okazji do zakupu, to teraz nadarza się dobry moment. Xiaomi Polska pozwoli wam nabyć produkt za mniejsze pieniądze przez najbliższe dwa tygodnie.

Cena Xiaomi Mi Band 6 została obniżona z wcześniejszych 219 zł do kwoty 179 zł. Można więc zaoszczędzić 40 zł. Promocja ma obowiązywać do 30 czerwca lub wyczerpania zapasów. Potem zapewne cena powróci do poprzedniej wartości.

Opaska Xiaomi Mi Band 6 w ujęciu globalnym sprzedała się już w liczbie ponad 3 mln sztuk. Nowa promocja zapewne sprawi, że sprzęt znajdzie jeszcze więcej chętnych nabywców. Co nie powinno w zasadzie dziwić. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Band 6 (NFC) – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02

monitorowanie 30 aktywności fizycznych

moduł NFC (opcjonalnie)

Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

źródło