Samsung Galaxy Watch 4 z LTE gości na stronie FCC. Premiera coraz bliżej

Samsung Galaxy Watch 4 z LTE został dostrzeżony u FCC. To przybliża go do premiery. Wiemy, że smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 zadebiutują w sierpniu.

Samsung Galaxy Watch 4 będzie dostępny w kilku wersjach. Również z modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE. Taki właśnie wariant zegarka został dostrzeżony na stronie FCC. Sprzęt ukrywa się pod nazwą kodową SM-R885U. Strona urzędu ujawnia nam częściową specyfikację techniczną smartwatcha.

Certyfikowany przez FCC Samsung Galaxy Watch 4 LTE zapewnia zgodność z różnymi pasmami sieci 4G. Następnie mamy moduł NFC, Bluetooth czy dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz). Smartwatch będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Z kopertami 42 i 46 mm. Całość będzie pracować pod kontrolą platformy Wear OS, bo Koreańczycy rezygnują z własnego Tizena.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 z LTE, ale bez 5G

Samsung Galaxy Watch 4 będzie opcjonalnie dostępny z modemami LTE. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie ma co liczyć na wariant zapewniający łączność z 5G. Na takie smartwatche pewnie poczekamy do 2022 r., co warto mieć na uwadze. Plotki mówią, że premiera nowych zegarków ma odbyć się już na początku sierpnia.

