Mi Watch Revolve Active to nowy smartwatch Xiaomi. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi Watch Revolve Active.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active to nowy smartwatch chińskiej marki. Jego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Będzie to zegarek podobny do modelu z września 2020 r. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna tego urządzenia. Wiemy też, że nie zabraknie integracji z asystentką Amazon Alexa.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active to zapewne przebrandowany smartwatch Color Sports Edition. Jeśli tak, to otrzyma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0 i pulsometr. Co ważne nie zabrakło również 12-nm chipu dla GPS.

Ponadto Xiaomi Mi Watch Revolve Active ma baterię o pojemności 420 mAh. Ma ona zapewnić do 16 dni pracy. Z włączonym GPS-em czas ten ulegnie skróceniu do 50 h. Urządzenie ma też obudowę z wodoszczelnością na poziomie 5 ATM (możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m). Smartwatch waży 32,5 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active – dane techniczne

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli z Always on Display

Bluetooth 5.0

pulsometr

funkcja Sp02

NFC

GPS

5 ATM

Amazon Alexa

bateria o pojemności 420 mAh (do 16 dni)

32,5 g

