Airpeak S1 – nowy dron Sony z kamerą Alpha. Cena jest wysoka

Airpeak S1 to dron, który Sony zajawiło już jesienią zeszłego roku. Teraz odbyła się jego właściwa premiera. Urządzenie jest ciekawe, ale cena to aż 9 tys. dolarów (ok. 33 tys. zł). Nie jest więc niska. Specyfikacja techniczna maszyny jest jednak konkretna. Sony w Airpeak S1 umieściło kamerę Alpha z nagrywaniem wideo w jakości 8K UHD.

Airpeak S1 jest w stanie osiągać maksymalną prędkość na poziomie do 90 km/s. Sony zastosowało to specjalny system oparty na przetwarzaniu w chmurze, który pozwala zwiększyć bezpieczeństwo lotu. Maksymalny kąt przechyłu to 55 stopni. Bateria ma pozwolić na latanie do 22 minut na jednym naładowaniu.

Dron Airpeak S1 zapewnia kompatybilność z szeroką gamą korpusów aparatów, w tym serią Alpha 7S i FX3 oraz innymi. W ten sposób kamera będzie w stanie nagrywać wideo nawet w jakości 8K UHD. W zestawie znajdują się dwie baterie, ładowarka i pilot. Natomiast gimbal będzie sprzedawany osobno.

Dron Sony Airpeak S1 w sprzedaży od września

Obecnie drona Sony można zamawiać w przedsprzedaży. Jego rynkowa premiera została zaplanowana na wrzesień. Airpeak S1 to maszyna skierowana do specjalistów. Stąd też taka, a nie inna cena urządzenia.

Z ofertą dronów zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło