AirTag to lokalizator Apple. Firma obiecała lepszą prywatność w zakresie lokalizowania. Ponadto AirTag ma otrzymać aplikację na Androida.

AirTag to lokalizator, który Apple wprowadziło do oferty w kwietniu. Wokoło urządzenia pojawiły się pewne obiekcje obejmujące prywatność. Firma przekazała, że planuje w tym zakresie zaradzić. Co jest również ważne, ma pojawić się oficjalna aplikacja na Androida. Obecnie takiej nie ma i telefony z zielonym robotem mogą jedynie pośredniczyć w znajdywaniu gadżetów.

Prawda jest taka, że lokalizator AirTag można z powodzeniem wykorzystać do śledzenia innej osoby. Wystarczy, że tylko umieścimy go na przykład w jej torbie. Następnie możemy lokalizować „ofiarę” na własnym telefonie. Apple chce tu zaradzić i dlatego zmienia zachowanie alertów dźwiękowych, które będą odtwarzane losowo. Taka aktualizacja jest już udostępniana.

Apple AirTag otrzyma aplikację na Androida

Zgubiony lokalizator AirTag można obecnie znaleźć tylko na urządzeniach zgodnych z siecią Znajdź. Może to być iPhone, iPad czy Mac. Apple zapowiedziała jednak, że stworzy aplikację na Androida. W ten sposób telefony z systemem Google staną się zgodne z tą platformą. Wiemy, że ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

