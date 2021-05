Meizu Watch to nowy smartwatch z Flyme OS. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Zobaczmy, jakie funkcje oferuje Meizu Watch.

Meizu Watch to smartwatch, który pojawiał się w przeciekach od dłuższego czasu. Urządzenie doczekało się premiery. Cena została ustalona na poziomie 1499 juanów (ok. 866 zł). Specyfikacja techniczna gadżetu jest już znana. Zobaczmy, co oferuje zegarek Meizu Watch z oprogramowaniem Flyme OS.

Smartwatch Meizu Watch ma 1,78-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 pikseli oraz jasności do 500 nitów. Następnie mamy procesor Snapdragon Wear 4100, który to dotychczas trafił tylko do zegarka TicWatch Pro 3 marki Mobvoi. SoC wspomagany jest przez 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca.

Meizu Watch ma też NFC, Bluetooth 4.2 czy Wi-Fi 2,4 GHz. Bateria ma pojemność 420 mAh i w trybie aktywnego wykorzystania pozwoli na 36 godzin pracy. Znajdziemy tu także e-SIM. Smartwatch oferuje także śledzenie aktywności fizycznych. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej. Całość pracuje pod kontrolą wspomnianego oprogramowania Flyme OS.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Smartwatch Meizu Watch – specyfikacja techniczna

1,78-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 pikseli i jasności do 500 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB wbudowanej pamięci na dane

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 4.2

NFC

e-SIM

łączność LTE

46 x 38,4 mm

69 gramów

Flyme OS

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło