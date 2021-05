Huawei Watch 3 Pro na zdjęciach. Tak wygląda smartwatch z HarmonyOS

Huawei Watch 3 Pro również jest w drodze i zadebiutuje wraz z tańszym zegarkiem, którego premiera odbędzie się już 2 czerwca. Będą to pierwsze smartwatche z systemem HarmonyOS, który ma trafić również do smartfonów P50. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcie, które prezentują gadżety z włączonym ekranem oraz ich opakowania.

Huawei Watch 3 Pro ma być konkretnym smartwatchem. Widzimy, że ma okrągły wyświetlacz. Z boku można zobaczyć jeden płaski przycisk i cyfrową koronkę. Wiemy też, że zegarek ma pozwolić na wykonanie prostego badania EKG czy pozwoli zmierzyć ciśnienie krwi. To funkcja, którą znamy z nowszych modeli Samsunga. Jest też eSIM, co umożliwi komunikację bez konieczności parowania z telefonem.

Huawei Watch 3 Pro z HarmonyOS może być jednym z najciekawszych smartwatchy

Domyślamy się, że Huawei Watch 3 Pro może być jednym z najciekawszych zegarków inteligentnych w 2021 roku. Jeśli HarmonyOS będzie dawał duże możliwości, to smartwatch może okazać się bardzo funkcjonalny. Specyfikacja techniczna gadżetu nie jest jednak znana. Cena również.

