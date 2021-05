Oppo Watch Free – to może być sportowy smartwatch marki

Oppo Watch Free to nowy zegarek marki, który możemy zobaczyć w 2021 roku. To najpewniej sportowy smartwatch. Nazwa Oppo Watch Free została zarejestrowana.

Oppo Watch Free wkrótce może dołączyć do portfolio inteligentnych zegarków chińskiej marki. Plany producenta ujawnia nam europejski urząd ochrony własności intelektualnej, jak znaków towarowych czy patentów. To właśnie na stronie EUIPO pojawiło się to urządzenie. Prawdopodobnie jest to sportowy smartwatch.

Nazwa towarowa Oppo Watch Free zarejestrowana w urzędzie EUIPO rzeczywiście została taż sklasyfikowana w sekcji „sportowy smartwatch”. Jest to jednak tylko jedna z kilku kategorii. Szczegóły specyfikacji technicznej czy wygląd tego urządzenia są na razie jednak tajemnicą. To sprzęt, który na razie tylko doczekał się rejestracji i nic ponadto.

Sportowy smartwatch Oppo Watch Free pewnie z Wear OS

Domyślamy się, że chińska marka pozostanie wierna platformie Google, czyli Wear OS. Ta wszak w najbliższym czasie ma być coraz bardziej rozwijana. Tak więc nowy smartwatch Oppo Watch Free będzie najpewniej pracować pod kontrolą tego właśnie oprogramowania. Podobnie zresztą, jak starsze zegarki producenta, które wprowadzono do oferty w 2020 r. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

