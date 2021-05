Galaxy Watch 4 to nadchodzący smartwatch marki Samsung. Ma pracować pod kontrolą Wear OS. Teraz poznajemy nowe funkcje dla modelu Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 to smartwatche, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. Wiemy nie od dziś, że mają pracować pod kontrolą systemu Wear OS i producent chce rozstać się z Tizenem. Teraz serwis źródłowy opublikował nowy raport, gdzie poznajemy pewne nowe funkcje i inne informacje o nadchodzących urządzeniach. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy Watch 4 otrzyma system Wear OS, ale z nakładką producenta. Będzie to One UI 3.x przystosowane pod smartwatche. Interfejs oprogramowania został przebudowany po to, aby był łatwiejszy w obsłudze i wygodniejszy. Nowe funkcje obejmują m.in. nowości dla platformy SmartThings czy możliwość wysyłania krótkich wiadomości głosowych.

Samsung Galaxy Watch 4 to co najmniej 3 nowe smartwatche z Wear OS

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 4 powstaje w co najmniej trzech wersjach. Koreańczycy rozwijają te smartwatche pod nazwami kodowymi Wise, Fresh oraz Lucky. Pierwszy ma klasyczny wygląd i obracany pierścień. Pozostałe dwa to modele z designem sportowym.

