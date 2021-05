Meizu Watch na renderze. Wygląda jak smartwatch Apple i ma eSIM

Meizu Watch to smartwatch, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera miała odbyć się jesienią 2020 roku, ale doszło do opóźnień. Możliwe, że debiut tego zegarka jest bardzo nieodległy. W sieci pojawił się render, który ujawnia sprzęt podobny do modeli marki Apple. Poza tym dowiadujemy się, że będzie wsparcie dla eSIM.

Meizu Watch widoczny jest poniżej. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka przypomina smartwatche Apple. Ma prostokątny ekranik oraz na bocznej ramce jest widoczny jeden przycisk, a obok znajduje się prawdopodobnie mikrofon. Dzięki funkcji eSIM zegarek pozwoli na wykonywanie połączeń bez potrzeby parowania ze smartfonem.

Smartwatch Meizu Watch z eSIM i Flyme for Watch

Specyfikacja techniczna zegarka Meizu Watch na razie jest tajemnicą. Wiemy, że poza funkcją eSIM urządzenie ma pracować pod kontrolą Flyme for Watch. To autorskie oprogramowanie chińskiej marki, które ogłoszono już w zeszłym roku. Co prawda bez szczegółów. Na te przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale debiut powinien być blisko.

źródło