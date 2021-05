Galaxy Watch 4 i Active 4 to nowe smartwatche marki Samsung. Miały dostać glukometr. Wygląda jednak na to, że Samsung Galaxy Watch 4 funkcji nie otrzyma.

Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4 to dwa nowe smartwatche, które w przeciekach pojawiają się od kilku miesięcy. Jedną z najciekawszych nowości w tych zegarkach miał być nieinwazyjny glukometr. Na łamach jednego z koreańskich serwisów pojawiły się nowe informacje w tym temacie. Te optymizmem nie napawają.

Wygląda na to, że smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 i Active 4 nie zaoferują funkcji, którą jest rzeczony glukometr do nieinwazyjnego mierzenia poziomu cukru we krwi. Z czym trzeba będzie się pogodzić. Może uda się dodać taką funkcję w kolejnej generacji sprzętu. Są też inne informacje.

Samsung Galaxy Watch i Active 4 bez Tizen OS

Wiemy nie od dziś, że smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 i Active mają pracować pod kontrolą systemu Wear OS Google. Koreańczycy chcą porzucić Tizena, bo mimo kilku lat wysiłków na tej platformie nadal brakuje wiele popularnych aplikacji. Stąd też chęć zmiany oprogramowania na inne. Źródło wspomina też o rozmiarach.

Pierwszy ze smartwatchy ma być dostępny w dwóch rozmiarach. Będą to koperty 42 i 46 mm. W przypadku wersji Active też będą dwie wielkości. Są to 40 i 42 mm. To trochę inne rozmiary względem tych, które pojawiały się w plotkach wcześniej. Czas pokaże, które źródło było bliższe prawdzie.

