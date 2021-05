Mi Air 3 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Xiaomi. Dostaną ANC. Ponadto ich premiera jest blisko. Zobaczmy, co wiemy o słuchawkach Xiaomi Mi Air 3 Pro.

Xiaomi Mi Air 3 Pro to słuchawki bezprzewodowe z ANC, których premiera jest blisko. Nowy model zastąpi ten z „2” w nazwie, które wprowadzono do oferty w październiku zeszłego roku. Producent opublikował na łamach własnych mediów społecznościowych grafikę, którą widać poniżej. Prezentuje ona nowe etui ładujące. Jest też data premiery i tą jest 13 maja.

Tak więc nowe słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi Air 3 Pro zobaczymy już na dniach. Jak one wyglądają? Tego producent jeszcze nie ujawnił, ale w sieci pojawił się render prezentujący zmiany. Widać, że będą one krótsze od tych poprzednich. Poza tym widać nasadki, co wskazuje na ANC. Aktywne wyciszanie szumów powinno tu być obecne.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi Air 3 Pro na razie bez specyfikacji

Specyfikacja techniczna nowych słuchawek bezprzewodowych na razie jest tajemnicą. Pudełeczko ładujące z Xiaomi Mi Air 3 Pro pewnie otrzyma baterię o pojemności około 500 mAh. Na szczegóły trzeba będzie jednak jeszcze te trzy dni poczekać. Wkrótce wszystko stanie się jasne.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło (2)