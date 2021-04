Realme Buds Q2 to nowe słuchawki bezprzewodowe marki, których premiera odbyła się dziś z zegarkiem Watch 2. Tym razem jednak zapowiedziano je na innym rynku. Tym jest Pakistan, gdzie cena została ustalona na poziomie 5999 rupii (ok. 148 zł). Zobaczmy, jakie funkcje mają Realme Buds Q2.

Słuchawki bezprzewodowe Realme Buds Q2 mają 10-mm drivery z funkcją wzmocnienia basów. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0, który odpowiada za łączność bezprzewodową. Gadżet spełnia także założenia normy IPX4. To oznacza, że jest odporny na zachlapania.

Producent chwali się także, że wbudowana bateria 40 mAh w każdej słuchawce zapewni do 5 godzin słuchania muzyki. Natomiast w pudełeczku ładującym umieszczono akumulator o pojemności 400 mAh. Ma on zapewnić czas pracy do 20 godzin. 10 minut ładowania ma pozwolić na odsłuch do 2 godzin. Specyfikacja techniczna Realme Buds Q2 widoczna jest poniżej.

Słuchawki bezprzewodowe Realme Buds Q2 – specyfikacja techniczna

10-mm drivery ze wzmocnionym basem

moduł Bluetooth 5.0

norma ochronna IPX4 (odporność na zachlapania)

sterowanie dotykiem

bateria 40 mAh – do 5 h słuchania muzyki

bateria 400 mAh w pudełeczku – do 20 h słuchania muzyki

tryb zmniejszania opóźnień dla gier

asystent głosowy

4,1 g (słuchawka), 39 g (pudełeczko)

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło