Xiaomi Mi Band 6 to wyczekiwana opaska, która doczekała się premiery w Polsce. Producent uruchamia przedsprzedaż, gdzie została obniżona cena. W ramach flash sale gadżet można kupić taniej o 50 złotych. Trzeba jednak się pospieszyć, bo ta promocja na Xiaomi Mi Band 6 długo nie potrwa.

Niższa cena Xiaomi Mi Band 6 tylko w ramach krótkiego flash sale

Cena Xiaomi Mi Band 6 została obniżona ze standardowych 219 złotych do 179 złotych tylko w ramach flash sale. W momencie, gdy przedsprzedaż dobiegnie końca, a stanie się to już jutro o 23:59, kwota powróci do normy. Producent zaznacza, że promocja może wygasnąć szybciej. Stanie się to w momencie wyczerpania zapasów.

Xiaomi Mi Band 6 był wyczekiwanym urządzeniem. Względem poprzedniej generacji sprzętu wniósł liczne usprawnienia. Obejmują one m.in. ekran czy więcej trybów śledzenia aktywności. Specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest poniżej.

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

moduł Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02 (mierzenie natlenienia krwi)

monitorowanie 30 różnych aktywności fizycznych

moduł NFC (opcjonalnie)

asystent głosowy Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

