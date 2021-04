Mi Band 6 to wyczekiwana opaska. Xiaomi Polska pokaże z nią telewizor i projektor. Zobaczymy też nowe smartfony. Cena Xiaomi Mi Band 6 ma być atrakcyjna.

Xiaomi Mi Band 6 to opaska, które polska premiera jest już blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem. Wiemy, że łącznie zobaczymy 7 nowych produktów i wśród nich są cztery smartfony. Co jeszcze Xiaomi Polska pokaże z opaską Mi Band 6? Będą to telewizor i projektor.

Xiaomi Polska opublikowało na łamach własnych mediów społecznościowych grafikę widoczną poniżej. Prezentuje ona opaskę Mi Band 6. Następnie mamy projektor i wiemy, że to model Mijia 2 Pro. Ostatni jest telewizor, ale nie wiadomo, jaki to dokładnie sprzęt. To wyjaśni się wkrótce.

Polska cena Xiaomi Mi Band 6 wyniesie około 200 złotych. Kwoty pozostałych produktów na razie nie są znane, ale już wkrótce je poznamy. Oficjalna prezentacja odbędzie się 29 kwietnia. Poniżej specyfikacja techniczna opaski.

Xiaomi Mi Band 6 (NFC) – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

moduł Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02 (mierzenie natlenienia krwi)

monitorowanie 30 różnych aktywności fizycznych

moduł NFC (opcjonalnie)

asystent głosowy Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

