AirTag to lokalizator Apple, którego przedsprzedaż ruszyła dziś. Szybko dobiegła końca. Zamawiając obecnie AirTag trzeba liczyć na dostawę za 2-3 tygodnie.

AirTag to nowy lokalizator Apple z UWB, który został zaprezentowany w trakcie konferencji Spring Loaded. Wiemy, że będą mogły one być odczytywane też przez telefony z Androidem. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 159 złotych. Dziś rozpoczęła się przedsprzedaż gadżetu. Ta jednak szybko się zakończyła. Obecnie nie ma co liczyć na dostawę w najkrótszym terminie. Trzeba będzie czekać.

Przedsprzedaż AirTag z najszybszą dostawą zakończyła się po kilku minutach od startu, który rozpoczął się dziś po południu. Komu się udało złożyć szybkie zamówienie, to otrzyma sprzęt szybciej. Pozostałe osoby na lokalizatory Apple poczekają dłużej. Składane teraz zamówienia będą realizowane dopiero w przyszłym miesiącu.

Zamówione teraz lokalizatory Apple AirTag dopiero za 2-3 tygodnie

Jeśli zdecydujecie się na zakup AirTag w tym momencie, to będziecie musieli liczyć się z wydłużoną dostawą. Apple planuje zacząć realizować te zamówienia dopiero za 2-3 tygodnie, co trzeba mieć na uwadze. Nie wiadomo, ile lokalizatorów zostało dziś sprzedanych. Gigant z Cupertino takich informacji nie ujawnia.

źródło: opracowanie własne