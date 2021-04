AirTag to lokalizator Apple pokazany w trakcie konferencji Spring Loaded. Zgubione urządzenia firmy mogą być odczytywane przez te iPhone’y, które mają NFC (a więc od modeli 6 i 6 Plus). Co jednak ciekawe, nie tylko przez te sprzęty. Mogą to być także telefony z systemem Android.

Apple udostępniło informacje na stronach wsparcia, gdzie omawia, jak mogą być odczytywane urządzenia AirTag. Tam rzeczywiście jest informacja o tym, że mogą to być nie tylko iPhone’y, ale też inne telefony mające NFC. Jednak sama nazwa platformy Android nie została tam wymieniona. Wiemy jednak, że chodzi właśnie o nią.

Zgubiony AirTag odczytają telefony z systemem Android i NFC, ale konfiguracja wymaga iPhone’a

Tak więc smartfony z systemem Android mogą być użyteczne w trakcie odczytywania zgubionych lokalizatorów AirTag. Jednak ich wstępna konfiguracja na sprzętach z platformą Google nie będzie możliwa. Tutaj konieczny będzie iPhone lub inne urządzenie marki Apple, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło