AirTags to lokalizatory Apple, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. Ich premiera była przekładana, ale spodziewamy się debiutu dziś w trakcie eventu Spring Loaded. Wygląda na to, że rzeczywiście zobaczymy ten gadżet. Zdają się to potwierdzać pojawiające się akcesoria, których zaczyna przybywać.

Akcesoria dla AirTags widoczne są na poniższych zdjęciach. Są to różnego rodzaju paski, które mają zabezpieczać lokalizatory i umożliwić ich przypięcie do przedmiotów. Można je już znaleźć w ofercie platform eBay, Walmart, Etsy czy innych sklepów internetowych. Coś więc musi być na rzeczy.

Lokalizatory Apple AirTags z premierą za kilka godzin

Dzisiejsza konferencja Apple, która upłynie nam pod hasłem Spring Reloaded, rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu. To tam powinniśmy zobaczyć lokalizatory z logo nadgryzionego jabłka. Ich cena nie jest znana, ale pewnie będą trochę droższe od podobnych akcesoriów tego typu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną zapowiedź nowych urządzeń.

