Garmin Venu 2 już blisko. Jest cena i częściowa specyfikacja

Garmin Venu 2 to nadchodzący smartwatch marki. Do sieci wyciekły cena i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Garmin Venu 2.

Garmin Venu 2 to nowy smartwatch, którego premiera jest blisko. Oficjalny debiut planowany jest na 22 kwietnia. Cena w Stanach Zjednoczonych została ustalona na poziomie 399,99 dol. (ok. 1515 zł). Zobaczmy, co już wiadomo o nowym zegarku producenta. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna modeli Garmin Venu 2. Rzućmy sobie na nią okiem.

Garmin Venu 2 będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Mniejszy modele ma kopertę 40 mm i ekran o przekątnej 1,2 cala. W większym zegarku jest to 45 mm i wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala. Jest też pojemniejsza bateria, która ma zapewnić do 10 dni normalnej pracy. Nie brakuje również GPS-u. Jego włączenie sprawi jednak skrócenie czasu działania do 7-8 godzin.

Ponadto smartwatch Garmin Venu 2 pozwala przechowywać więcej utworów. Zamiast 500 jest to teraz 750. Poprawiono również pulsometr oraz wprowadzono obsługę 25 trybów sportowych. Producent dodał też funkcję wykrywania upadków. Częściowa specyfikacja techniczna zegarków widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Garmin Venu 2 – specyfikacja techniczna

koperta w rozmiarze 40 lub 45 mm

1,2- lub 1,3-calowy wyświetlacz AMOLED

pulsometr

bateria zapewniająca do 10 godzin pracy (7-8 h z GPS)

GPS

NFC

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

Wi-Fi

Bluetooth

25 trybów sportowych

zgodność z Androidem i iOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło