Galaxy Watch 4 – nowe smartwatche marki Samsung mogą dostać odświeżony design

Galaxy Watch 4 to nowe smartwatche Samsunga. Plotki mówią o tym, że mogą dostać odświeżony design. Zobaczymy, co wiemy o zegarkach Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 to nadchodzące smartwatche koreańskiej firmy, które były już obiektem wielu przecieków. Tamtejsze media raportują, że nowe zegarki mogą wprowadzić odświeżony design. To oznacza, że pod kątem wizualnym mogą nieco się różnić od poprzedniej generacji. Co miałoby dokładnie ulec zmianie?

Koreańskie źródła twierdzą, że zmieni się konstrukcja paneli wyświetlacza. Nie wiadomo jednak, czym dokładnie miałby się różnić Samsung Galaxy Watch 4 względem poprzednika. Pod słowem design rozumiemy sporo, ale nie mamy renderów czy zdjęć, które pokazywałyby nam konkretne zmiany. Te zapewne poznamy jeszcze przed planowaną premierą, kiedy to dojdzie do większej liczby przecieków.

Samsung Galaxy Watch 4 to nie tylko nowy design

Najważniejszą zmianą, którą spodziewamy się wraz z zegarkami Samsung Galaxy Watch 4, to nowa platforma. Ten sam raport serwisu źródłowego wspomina o tym, że firma rzeczywiście nie planuje implementacji Tizena, a Wear OS od Google. To będzie sporo odmiana. Nowe smartwatche będą dostępne w dwóch rozmiarach.

