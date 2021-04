Mi Band 6 to nowa opaska. Xiaomi Polska podgrzewa atmosferę przed premierą. Debiut w Polsce jest blisko. Pewnie Xiaomi Mi Band 6 zobaczymy w tym kwartale.

Xiaomi Mi Band 6 został zaprezentowany w marcu. Opaska jest już dostępna do kupienia w Chinach. Kiedy pojawi się w Polsce? Wygląda na to, że debiut jest nieodległy. Xiaomi Polska postanowiło uchylić rąbka tajemnicy i opublikowało na łamach własnych mediów społecznościowych grafikę, którą widać poniżej. Tak, zwiastuje ona nadchodzącą premierę opaski Mi Band 6.

Opaska Xiaomi Mi Band 6 ma być dostępna wkrótce. To oznacza, że jej debiut jest bardzo blisko. Domyślamy się, że zostanie wprowadzona do oferty jeszcze w tym kwartale. Jednak konkretny termin ciągle jest tajemnicą. Jeśli mielibyśmy sami obstawiać, to premiera powinna odbyć się w maju.

Xiaomi Mi Band 6 to opaska, która wniosła ciekawe usprawnienia względem poprzedniej generacji. Mamy większy ekran oraz funkcję Sp02. Pojawiło się także monitorowanie nowych aktywności fizycznych. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Band 6 (NFC) – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02

monitorowanie 30 aktywności fizycznych

moduł NFC (opcjonalnie)

Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

źródło