Galaxy Watch 4 to nadchodzący smartwatch marki Samsung. W sieci została dostrzeżona bateria zegarka. Premiera modeli Samsung Galaxy Watch 4 jest blisko.

Samsung Galaxy Watch 4 to smartwatch, który był już obiektem wielu przecieków. Jego premiera jest coraz bliżej. Teraz na stronie jednego z koreańskich urzędów została dostrzeżona jego bateria. Firma rozpoczęła proces certyfikacji, co przybliża nowe zegarki do rynkowego debiutu.

Wspomniana bateria ukrywa się pod nazwą części EB-BR880ABY. Jest przeznaczona dla zegarka Samsung Galaxy Watch 4 w mniejszej wersji z kopertą 41 mm, czyli edycji SM-R880. Wiemy, że akumulator ma pojemność 240 mAh. Poniżej zdjęcia elementu oraz dołączona dokumentacja. Widzimy, że jest niewielki i ma wymiary około 2 x 2 cm.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 w dwóch rozmiarach

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 4 będzie dostępny w dwóch wariantach o różnej wielkości koperty. Większy z modeli otrzyma 45-mm rozmiar. Spodziewajmy się także wersji ze wbudowanymi modemami zapewniającymi łączność z sieciami komórkowymi. Coraz więcej wskazuje również na to, że producent zrezygnuje z własnego Tizen OS na rzecz platformy Google, czyli Wear OS.

