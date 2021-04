Amazfit GTR 2 eSIM to nowy smartwatch marki Huami. Ruszyła jego sprzedaż i cena jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, co oferuje model Amazfit GTR 2 eSIM.

Amazfit GTR 2 eSIM dołączył do oferty smartwatchy marki Huami. Zgodnie z zapowiedziami pojawił się w Chinach. Cena została ustalona na poziomie 1999 juanów (ok. 1160 zł). Początkowo jednak została ona obniżona o 100 juanów (ok. 58 zł). Zobaczmy, co oferuje zegarek Amazfit GTR 2 eSIM.

W rzeczywistości jest to ten sam smartwatch Amazfit GTR 2 wprowadzony do oferty w 2020 roku. Po prostu dodano w nim wbudowany SIM. Dzięki temu pozwala na prowadzenie rozmów bez konieczności parowania z telefonem. Niestety zmniejszono rozmiar baterii do 338 mAh. Pozostałe parametry techniczne nie uległy zmianie.

Amazfit GTR 2 eSIM nadal ma 1,39-calowy ekran AMOLED. Smartwatch pozwala na monitorowanie 90 różnych aktywności, z czego jest w stanie wykrywać automatycznie 6 z nich. Ma również moduł NFC i integruje się z asystentem Xiao AI. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Amazfit GTR 2 eSIM – dane techniczne

1,39-calowy ekran AMOLED o jasności do 450 nitów

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 2,4 GHz

NFC

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

eSIM

bateria o pojemności 338 mAh (do 96 h normalnego użytkowania)

4 GB pamięci na pliki

90 trybów sportowych

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

