Realme Watch S Pro i Realme Buds Air 2 debiutują w Polsce. Znamy ceny

Realme Watch S Pro i Realme Buds Air 2 doczekały się debiutu w Polsce. Nowy smartwatch został pokazany już w grudniu i w kraju jest wyceniony na 599 złotych. Natomiast cena słuchawek bezprzewodowych to 229 złotych. Dziś rusza ich przedsprzedaż. W przypadku dostępności trzeba będzie poczekać do 13 kwietnia.

Cena Realme Watch S Pro i Realme Buds Air 2 w przedsprzedaży niższa

Jeśli planujecie zakup jednego z tych produktów, to warto to zrobić właśnie w ramach przedsprzedaży. Wtedy będzie można zaoszczędzić. Cena Realme Watch S Pro na razie obniżona jest do 499 złotych. Natomiast Realme Buds Air 2 do 199 złotych. Specyfikacja techniczna urządzeń widoczna jest poniżej.

Realme Watch S Pro – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności 450 nitów

Bluetooth 5.0

GPS

pulsometr

funkcja SpO2

bateria o pojemności 420 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

15 trybów sportowych

3-osiowe żyroskop i akcelerometr

257,6 x 46 x 11,1 mm

65,3 g (z paskiem)

kompatybilność z Androidem 5.0+

Realme Buds Air 2 – specyfikacja techniczna

10-mm drivery

chip R2

Bluetooth 5.2

5 godzin słuchania muzyki (do 25 godzin z pudełeczkiem)

ANC (aktywne wyciszanie szumów)

dwa mikrofony

4,1 g

źródło: informacja prasowa