Pixel Buds A to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe, które są w drodze. Co ciekawe, przecieku związanego z tym urządzeniem dopuściło się samo Google. Firma rozesłała maila powiązanego z Nest, gdzie znalazła się grafika prezentująca nowy produkt. Widzicie ją poniżej. Zobaczmy, co tu można dostrzec.

Poniżej widzicie w powiększeniu render, na którym widać Google Pixel Buds A. Nowe słuchawki bezprzewodowe różnią się od dotychczasowych. Można dostrzec więcej zielonego koloru. Również wewnątrz pudełeczka ładującego. Pozbyto się także czarnych elementów. W innym miejscu jest także dioda odpowiedzialna za informację o ładowaniu.

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds A pewnie w tym kwartale

Warto dodać, że Pixel Buds A pod właśnie taką nazwą dostrzeżono wcześniej na stronie urzędu FCC. Tam nowe słuchawki bezprzewodowe Google otrzymały stosowny certyfikat. Ich premiera z pewnością jest blisko. Powinny być trochę tańsze od dotychczasowego modelu. Prawdopodobnie debiut zbiegnie się z wprowadzeniem do oferty smartfona 5A. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

