InkPalm 5 to nowy e-czytnik Xiaomi. Cena jest niska. Znamy też specyfikację techniczną urządzenia. Zobaczmy, co oferuje Xiaomi InkPalm 5.

Xiaomi InkPalm 5 to nowy e-czytnik ebooków chińskiej firmy. Urządzenie jest bardzo kompaktowe, bo otrzymało ekran o przekątnej nieco ponad 5 cali. Cena została ustalona na poziomie 599 juanów. To daje nam równowartość około 360 zł. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Xiaomi InkPalm 5.

E-czytnik Xiaomi InkPalm 5 ma 5,2-calowy ekran o rozdzielczości HD. Jest to dokładnie 1280 x 720 pikseli i daje nam to zagęszczenie obrazu na poziomie 284 ppi. Urządzenie ma 1 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB miejsca na dane. Co ważne, pracuje od kontrolą Androida. Jest to wersja Oreo z numerkiem 8.1.

Xiaomi InkPalm 5 ma także baterię o pojemności 1400 mAh. Jest też dwuzakresowe Wi-Fi czy moduł Bluetooth 5.0. Całość ma wymiary 143.,5 x 76,6 x 6,9 mm i waży 115 gramów. Specyfikacja techniczna czytnika widoczna jest poniżej.

E-czytnik Xiaomi InkPalm 5 – specyfikacja techniczna

5,2-calowy ekran papierowy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli (284 ppi)

1 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

Bateria o pojemności 1400 mAh

Wi-Fi b/g/n (2,4 i 5 GHz)

Bluetooth 5.0

143.,5 x 76,6 x 6,9 mm

115 gramów

Android 8.1 Oreo

