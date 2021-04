OnePlus Watch to smartwatch, który ma ciekawy ekran. Okazuje się, że jest w stanie odświeżać obraz w 50 Hz. Z czasem OnePlus Watch ma dostać AoD.

OnePlus Watch ma ekran, który z pewnością wyróżnia się tle innych smartwatchy. Producent zaimplementował w nim wyświetlacz będący w stanie wyświetlać obraz w 50 Hz. Zazwyczaj w zegarkach jest to 30 Hz. Tak więc w przypadku modelu OnePlus Watch jest to wartość bliska standardowym smartfonom, gdzie jest to 60 Hz.

OnePlus Watch ma okrągły ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli (326 ppi) i przekątnej 1,39 cala. Urządzenie z czasem ma dostać Always on Display. Smartwatch ma otrzymać funkcję z przyszłą aktualizacją oprogramowania. Nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi. Na razie producent bierze pod uwagę taką ewentualność.

Ponadto OnePlus Watch ma trzy specjalne układy odpowiedzialne za jego pracę. Są to ST32 + Apollo 3 + Cypress. Urządzenie ponadto zapewnia dostęp do funkcji Sp02. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

OnePlus Watch – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli (326 ppi)

układy ST32 + Apollo 3 + Cypress

bateria o pojemności 402 mAh

4 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.0 LE

GPS

obudowa zgodna z normą IP68

monitorowanie 110 aktywności

pulsometr

funkcja Sp02

45 g (76 g z paskiem)

5 ATM, IP68

46,4 × 46,4 × 10.,9 mm

źródło