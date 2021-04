OnePlus Watch to smartwatch bez Always on Display. To jednak ma się zmienić. Pojawi się aktualizacja oprogramowania dla OnePlus Watch, która doda funkcję.

OnePlus Watch to pierwszy smartwatch chińskiej marki. Zaprezentowano go w marcu wraz ze smartfonami 9 i 9 Pro. Urządzenie oferuje ciekawe funkcje, ale wśród nich nie ma Always on Display. Producent o tym wie, ale już teraz zapowiedział, że powinna pojawić się aktualizacja oprogramowania dla OnePlus Watch, która doda opcję.

Firma przekazała, że część użytkowników zegarka OnePlus Watch rzeczywiście prosi o dodanie Always on Display. Firma przygląda się takim możliwościom. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w przyszłości zostanie udostępniona aktualizacja OTA z funkcją. Jednak konkretów na razie nie ma.

Jest więc możliwe, że na Always on Display dla smartwatcha OnePlus Watch trochę sobie poczekamy. Warto to mieć na uwadze. Co nie zmienia faktu, że zegarek jest ciekawy już teraz. Jego specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Watch – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli (326 ppi)

układy ST32 + Apollo 3 + Cypress

bateria o pojemności 402 mAh

4 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.0 LE

GPS

obudowa zgodna z normą IP68

monitorowanie 110 aktywności

pulsometr

funkcja Sp02

45 g (76 g z paskiem)

5 ATM, IP68

46,4 × 46,4 × 10.,9 mm

źródło