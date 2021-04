Casio G-Squad Pro GSW-H1000 to nowy smartwatch z Wear OS. Jest z linii G-Shock. Cena i specyfikacja są już znane. Zobaczmy, co oferuje Casio G-Squad Pro.

G-Shock Casio G-Squad Pro GSW-H1000 to nowy smartwatch z serii G-Shock i zarazem pierwszy z tej serii, który pracuje pod kontrolą platformy Wear OS. Cena to 700 dolarów. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna zegarka G-Shock Casio G-Squad Pro.

Smartwatch ma ekran LCD o przekątnej 1,32 cala i rozdzielczości 320 x 300 pikseli. Jest też pulsometr oraz Bluetooth LE. Producent wspomina także o odbiorniku GPS oraz bardzo mocnej obudowie. Jest ona w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość do 200 metrów. Wbudowana bateria ma zapewnić do 1,5 dnia pracy. W przypadku sporadycznego korzystania ma to być nawet jeden miesiąc. Na dostępność jeszcze trochę poczekamy.

G-Shock Casio G-Squad Pro GSW-H1000 w połowie maja

Casio planuje uruchomić sprzedaż zegarka G-Squad Pro GSW-H1000 w połowie przyszłego miesiąca. Urządzenie będzie dostępne w trzech wariantach kolorystycznych obudowy widocznych na jednym z załączonych renderów. Urządzenie waży 104 gramy.

