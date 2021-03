Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 3/4 coraz bliżej. Samsung stawia na Wear OS

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 3/4 to nowe smartwatche marki Samsung. Mają pracować pod kontrolą Wear OS. W sieci pojawiły się nowe informacje.

Samsung Galaxy Watch 4 I Galaxy Watch Active 3/4 to nowe smartwatche Koreańczyków, które już pojawiały się w przeciekach. Ich premiera jest coraz bliżej i jest możliwe, że zobaczymy je jeszcze przed latem. W sieci pojawiły się nowe informacje o tych zegarkach, które obejmują m.in. Wear OS. Ujawnił je sprawdzony w przeszłości leaker Max Weinbach.

Wygląda na to, że Samsung Galaxy Watch 4 będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Będą to modele 40 i 44 mm. Natomiast w przypadku Galaxy Watch Active 3 lub 4 (nazwa nadal nie jest pewna) będzie to 41 lub 45 mm. W obu przypadkach spodziewajmy się także wersji z LTE.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 i Active 3/4 dostaną Wear OS

Wygląda na to, że Samsung w przypadku nowych smartwatchy rzeczywiście zdecyduje się na Wear OS. To oznacza, że zrezygnuje z Tizena, w którego inwestował w ostatnie lata. Świadczy o tym nowy plugin o nazwie water, który ma być warstwą kompatybilności dla platformy Google. Nowe zegarki powstają pod nazwami kodowymi fresh i wise.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło