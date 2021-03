Mi Band 6 to nowa opaska Xiaomi. Cena jest atrakcyjna. Znana jest już specyfikacja techniczna i funkcje. Zobaczmy, co oferuje Xiaomi Mi Band 6.

Xiaomi Mi Band 6 to opaska, która była obiektem wielu przecieków. Jej premiera odbyła się wczoraj wraz z nowymi smartfonami. W tym modele Ultra i Lite. Dziś natomiast zobaczymy składanego Mi Mix Fold. Cena gadżetu jest atrakcyjna. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna i funkcje Xiaomi Mi Band 6.

Cena Xiaomi Mi Band 6 jest wyższa

Cena Xiaomi Mi Band 6 jest niewygórowana, ale i tak została podniesiona. Model podstawowy kosztuje 229 juanów (ok. 138 zł). W Europie ma to być 44,99 euro (ok. 209 zł). Natomiast wariant z modułem NFC wyceniono na 279 juanów (ok. 168 zł). Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 2 kwietnia.

Xiaomi Mi Band 6 ma większy ekranik AMOLED o przekątnej 1,53 cala i rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi). Bateria ma pojemność 125 mAh i ma zapewnić do 14 dni działania. Obudowa zapewnia wodoszczelność na poziomie 5 ATM. Jest też pulsometr i funkcja Sp02. Moduł NFC jest opcjonalny.

Funkcje z opaski Xiaomi Mi Band 6 obejmują automatyczne śledzenie 6 aktywności. Łącznie jest 30 trybów wysiłkowych. Za łączność odpowiada tutaj moduł Bluetooth 5.0 LE. Gadżet ma wymiary 47,4 × 18,6 × 12,7 mm i waży 12,8 g. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Band 6 – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02

monitorowanie 30 aktywności fizycznych

moduł NFC (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

