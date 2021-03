Mi Band 6 to wyczekiwana opaska Xiaomi. Jeśli zastanawiacie się, kiedy odbędzie się premiera, to ta może być blisko. Xiaomi Mi Band 6 możemy ujrzeć w marcu.

Xiaomi Mi Band 6 to opaska, która była obiektem wielu przecieków. Do tej pory sądzono, że jej premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Tymczasem jest możliwe, że zobaczymy ją wcześniej. Jeszcze w tym miesiącu wraz z flagowcami Pro i Ultra. Tak, to oznacza, że debiut może odbyć się już 29 marca.

Opaska Xiaomi Mi Band 6 pod względem wizualnym nie powinna się różnić od modelu z 2020 roku. Będzie podobna, ale wniesie pewne udoskonalenia. Ma pojawić się nieco większy ekranik (a już na pewno o zwiększonej rozdzielczości) czy funkcja Sp02 dostępna globalnie. Następnie mamy GPS czy znacznie więcej trybów śledzenia aktywności.

Premiera Xiaomi Mi Band 6 w Europie i tak później

Opaska Xiaomi Mi Band 6 rzeczywiście może zostać zaprezentowana w trakcie konferencji, która odbędzie się pod koniec marca. Co nie zmienia faktu, że w Europie na jej dostępność i tak poczekamy do przyszłego kwartału. Ten przecież i tak dobiega już końca. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut.

źródło