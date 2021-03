OnePlus Watch to smartwatch, którego premiera odbędzie się jutro. Tymczasem wyciekła cena. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Watch.

OnePlus Watch to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Premiera zegarka odbędzie się jutro wraz z modelami 9 i 9 Pro. Tymczasem dochodzi do ostatnich przecieków przed debiutem. Do sieci przedostała się cena OnePlus Watch w euro. Zobaczmy, ile zegarek ma kosztować.

Cena OnePlus Watch w Europie ma wynieść około 150 euro. Informację przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Ishan Agarwal. Ponadto udostępnił nowe rendery prasowe gadżetu. Widać je poniżej i prezentują smartwatcha w czarnym i srebrnym kolorze.

OnePlus Watch jest już blisko. Jutrzejsza premiera rozwieje wszystkie wątpliwości. Częściowa specyfikacja techniczna zegarka jest już znana. Nie jest ona jeszcze kompletna, ale z częścią danych możecie zapoznać się poniżej.

OnePlus Watch – specyfikacja techniczna

koperta w rozmiarze 46 mm

~1,4-calowy ekranik AMOLED

bateria zapewniająca do 7 dni pracy

4 GB pamięci na dane

Bluetooth 5

obudowa zgodna z normą IP68

monitorowanie 110 aktywności

pulsometr

funkcja Sp02

modem LTE (opcjonalnie)

