HomePod Mini to jedyny głośnik z Siri, który pozostał oficjalnie w ofercie Apple. Ten pierwszy sprzed kilku lat został wycofany. Teraz dowiadujemy się, że pod obudową mniejszego modelu znajdują się dwa ciekawe sensory, które są nieaktywne. Są to czujnik wilgotności i temperatury.

Tak, HomePod Mini ma od obudową cyfrowy czujnik o nazwie HDC2010. Jego producentem jest Texas Instruments. Ma on tylko 1,5 na 1,5 mm. Służy do pomiaru wilgotności i temperatury. Jednak takiej funkcji głośnik nie oferuje. Po co więc Apple go tam umieściło? Po to, aby z czasem go aktywować.

Czujnik wilgotności i temperatury z głośnika HomePod Mini zostanie włączony z aktualizacją

To nie pierwszy raz, gdy Apple blokuje programowo jakiś hardware. Taki iPod touch z 2008 roku miał Bluetooth, ale firma włączyła ten moduł w urządzeniu dopiero po roku. W przypadku głośnika HomePod Mini z pewnością będzie podobnie. Z czasem pojawi się aktualizacja, która aktywuje nowe możliwości dla HomeKit. Możliwe, że zbiegnie się ona z wydaniem iOS 15.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło