Band 6 to opaska marki Honor. Firma szykuje się do premiery globalnej wersji urządzenia. Zobaczmy, czego spodziewać się wraz z Honor Band 6.

Honor Band 6 to opaska, która debiutowała jesienią 2020 roku. Urządzenie nie jest jeszcze dostępne globalnie, ale wkrótce powinno to ulec zmianie. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 249 juanów (ok. 149 zł). Model z NFC kosztuje 40 juanów więcej. Zobaczmy, co wiadomo o opasce Honor Band 6.

Opaska Honor Band 6 ma ekranik AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 198 x 368 pikseli. Za łączność odpowiada tu moduł Bluetooth 5.0. Bateria ma pojemność 180 mAh i na jednym naładowaniu (według deklaracji producenta) ma zapewnić do 14 dni pracy. Całość waży 18 gramów.

Honor Band 6 ma pulsometr i opcjonalnie moduł NFC. Obudowa jest wodoszczelna i ma zapewniać ochronę przed zalaniem do 5 ATM. Sprzęt ma wymiary 43 × 25,4 × 11,45 mm. Znana specyfikacja techniczna opaski widoczna jest poniżej. Premiera globalnej wersji musi już być bardzo blisko.

Honor Band 6 – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 198 x 368 pikseli

Bluetooth 5.0

pulsometr

moduł NFC (opcjonalnie)

bateria o pojemności 180 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa odporna na 5 ATM

43 × 25,4 × 11,45 mm

18 gramów

