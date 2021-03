Xiaomi Mi Band 6 to opaska, która była obiektem wielu przecieków. Jej premiery spodziewamy się w przyszłym kwartale. Tymczasem w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie mające prezentować gadżet. Rzućmy sobie na nie okiem. Już na samym wstępie warto dodać, że większych zmian stylistycznych tu nie widać.

Wygląda na to, że Xiaomi Mi Band 6 będzie opaską bardzo podobną do tej z 2020 roku. Widać podobny design oraz ładowarkę. Zdjęcie jest autentyczne, bo pochodzi z dokumentacji dołączonej do certyfikacji urządzenia, którą producent złożył w Unii Europejskiej. To oczywiście przybliża gadżet do rynkowego debiutu.

Opaska Xiaomi Mi Band 6 już blisko

Huami niedawno potwierdziło, że prace nad Xiaomi Mi Band 6 zostały ukończone. Dlatego też trwa już proces certyfikacji. Jest on niezbędny przed premierą. Ta zbliża się wielkimi krokami. Debiut w przyszłym kwartale jest już w zasadzie pewny. Najpierw sprzęt pojawi się w sprzedaży na terenie Chin. Potem trafi także na inne rynki.

