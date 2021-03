OnePlus Watch to smartwatch, który zadebiutuje z OnePlus 9. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje OnePlus Watch.

OnePlus Watch został już potwierdzony. Wiemy, że premiera rzeczywiście odbędzie się wraz ze smartfonami OnePlus 9 i 9 Pro. Smartwatch do tej pory okryty był sporo tajemnicą. Do teraz, bo do sieci przedostała się jego częściowa specyfikacja techniczna. Poznajemy też wybrane funkcje. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

OnePlus Watch ma okrągłą kopertę w rozmiarze 46 mm. Tak więc spodziewajmy się ekraniku o przekątnej około 1,4 cala. Następnie mamy obudowę zgodną z normą IP68. Smartwatch ma też pulsometr i zapewni funkcję Sp02, a więc zmierzy natlenienie krwi. Pozwoli też na kontrolowanie telewizorów należących do marki. Poniżej widzicie tarcze z oprogramowania.

Smartwatch ma także 4 GB wbudowanej pamięci na dane. Na jednym naładowaniu ma zapewnić do 7 dni pracy. Bateria ma wspierać bardzo szybkie ładowanie Warp Charge i ładować się w zaledwie 20 minut. Warto też wspomnieć o automatycznym wykrywaniu aktywności fizycznych. Znana specyfikacja techniczna zegarka OnePlus Watch widoczna jest poniżej.

OnePlus Watch – specyfikacja techniczna

koperta w rozmiarze 46 mm

~1,4-calowy ekranik AMOLED

bateria zapewniająca do 7 dni pracy

4 GB pamięci na dane

Bluetooth 5

obudowa zgodna z normą IP68

pulsometr

funkcja Sp02

modem LTE (opcjonalnie)

Wear OS by Google

źródło