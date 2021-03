Mi Band 6 to nadchodząca opaska Xiaomi, która była obiektem wielu przecieków. Jej premiera jest nieodległa, bo spodziewamy się jej w przyszłym kwartale. Nie każdy wie, ale produkcją tych wearables zajmuje się Huami. Partner chińskiego giganta pochwalił się właśnie niezłymi wynikami za 2020 rok.

Huami w zeszłym roku dostarczyło na rynek aż kilkadziesiąt mln sztuk wearbles. Było to 45,7 mln urządzeń i wśród nich są także opaski Mi Band. Tylko w drugim kwartale partner Xiaomi miał przychody na poziomie 1,973 mld juanów (ok. 1,17 mld zł). Zysk netto wyniósł 128 mln juanów (ok. 75,8 mln zł). W całym 2020 roku było to 294 mln juanów (ok. 174 mln zł).

Mi Band 6 powinien zapewnić Huami w 2021 roku jeszcze lepsze wyniki

Opaska Xiaomi Mi Band 6 z pewnością sprawi, że Huami w 2021 roku osiągnie jeszcze lepsze wyniki. W zeszłym roku sprzedaż w ujęciu wielkościowym było o 8 proc. lepsza względem roku 2019. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na premierę nowego gadżetu. Jego cena będzie niska.

