AirPods 3 to słuchawki, na które poczekamy. Apple nie pokaże ich z AirTags i tabletami iPad Pro 2021. Debiut AirPods 3 ma odbyć się w drugiej połowie roku.

AirPods 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których spodziewamy się w tym roku. Pewne plotki mówiły o tym, że premiera może odbyć się jeszcze w marcu. Wraz z lokalizatorami AirTags i tabletami iPad Pro 2021. Tymczasem wygląda na to, że poczekamy na nie dłużej. Takiego zdania jest analityk Ming Chi Kuo.

Ming Chi Ku to analityk, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple. Według niego dostawy AirPods 3 nie odbędą się wcześniej niż w trzecim kwartale 2021 roku. Jest tak, to o premierze w tym miesiącu można zapomnieć. Trzeba będzie poczekać dłużej i bardziej prawdopodobnym wydaje się być debiut we wrześniu. Wraz z iPhone’ami 13.

AirTags i iPad Pro 2021 blisko, ale na AirPods 3 Apple każe poczekać

Na słuchawki bezprzewodowe AirPods 3 jeszcze poczekamy, ale wspomniane wyżej produkty rzeczywiście powinny zadebiutować w tym miesiącu. Informacji o AirTags doszukano się w becie iOS 14.5. Natomiast premiera tabletów iPad Pro 2021 również wydaje się być niemal pewna. Termin marcowej konferencji nie został jeszcze potwierdzony przez Apple.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło