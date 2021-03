AirPods 3 na renderach. Tak mają wyglądać nowe słuchawki bezprzewodowe Apple

AirPods 3 to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Apple. W sieci pojawiły się ich rendery. Bazują one na przeciekach. Zobaczmy, jak mają wyglądać AirPods 3.

AirPods 3 to słuchawki bezprzewodowe Apple, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Możliwe, że zobaczymy je jeszcze w tym miesiącu. Mówi się o konferencji, która miałaby odbyć się 23 marca. Termin ten na razie nie został potwierdzony. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery nadchodzącego gadżetu.

Serwis źródłowy stworzył rendery, które widzicie poniżej. Bazują one na dotychczasowych przeciekach, a dokładniej na zdjęciu, które wyciekło niedawno do sieci (widać je jeszcze niżej). AirPods 3 mają być krótsze i bardziej przypominać słuchawki bezprzewodowe Apple z dopiskiem Pro. Wygląda to całkiem ciekawie.

Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods 3 będą tańsze od modelu Pro

Choć pod względem designu AirPods 3 mają przypominać model Pro, tak będą od nich tańsze. Cena ma wynieść 199 dolarów. Tańsze słuchawki bezprzewodowe Apple zostaną jednak pozbawione pewnych funkcji z tych droższych. Zabraknie na przykład ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na debiut.

