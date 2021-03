Mi Watch Lite to tańszy smartwatch Xiaomi. Pojawiła się aktualizacja, która wprowadza nowości. Zobaczmy, co nowego dostaje zegarek Xiaomi Mi Watch Lite.

Xiaomi Mi Watch Lite to smartwatch dostępny w Polsce od jakiegoś czasu. Jego cena jest atrakcyjna i to sprawiło, że cieszy się zainteresowaniem. Tymczasem pojawiła się nowa aktualizacja dla zegarka, która dodaje pewne nowości. Zobaczmy, co nowego otrzymuje to urządzenie.

Aktualizacja dla Xiaomi Mi Watch Lite – co nowego / wykaz nowości

Nowy inteligentny tryb nie przeszkadzać włączany automatycznie w trakcie snu

Nowa opcja dostosowywania trybów wibracji

Dodano ustawienie dostosowania czułości gestów nadgarstka

Dodano przycisk odrzucania połączeń telefonicznych na smartfonach z systemem Android

Dodano przypomnienie o powiadomieniu, gdy Bluetooth jest odłączony

Poprawki błędów i udoskonalenia z zakresu stabilności

Nowa aktualizacja dla Xiaomi Mi Watch Lite wprowadzana jest wraz z firmware z numerkiem 4.1.20. Uaktualnienie można pobrać poprzez aplikację na smartfony. Smartwatch ma 1,4-calowy ekranik LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli. Znajdziemy tu też Bluetooth 5, pulsometr czy baterię o pojemności 230 mAh.

