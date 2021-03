Motorola 4K Media Stick to przystawka z Android TV (w wersji 9.0), która zadebiutowała w Indiach. Cena to 3999 rupii indyjskich, czyli około 211 złotych. Jest to więc niedrogi sprzęt. Sprzedaż w tym kraju ma rozpocząć się w trzecim tygodniu marca. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Motorola 4K Media Stick ma 4-rdzeniowy procesor Cortex-A53 z GPU Mali G31 MP2. SoC wspierany jest przez 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 16 GB miejsca. Sprzęt jest w stanie odtwarzać obraz w jakości do 2160p. Jest też obsługa trybu HDR10.

Ponadto Motorola 4K Media Stick ma dwuzakresowe Wi-Fi i wbudowaną funkcję Chromecasta. Dołączony pilot zdalnego sterowania ma przycisk dla Asystenta Google. Są też dodatkowe będące skrótami dla popularnych aplikacji. Wśród nich są Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video. Warto też wspomnieć o wsparciu dla dźwięku Dolby Audio.

Motorola 4K Media Stick z Android TV pewnie nie trafi do Europy

Nowy sprzęt zostanie wprowadzony do sprzedaży w Indiach. Nie spodziewajmy się go jednak w Europie. Tak samo jest w przypadku telewizorów z logo Motorola i systemem Android TV, które na Stary Kontynent nie trafiły. Pozostanie w ofercie pewnie tylko w tym konkretnym kraju.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło